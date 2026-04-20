Китай: Съвместните военни учения на Филипините, САЩ и Япония застрашават доверието в региона

Военни учения Снимка: Пиксабей

Военното сътрудничество между страните не трябва да подкопава взаимното разбирателство и доверието между страните в региона, заяви днес китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, в отговор на въпрос за ежегодните военни учения, организирани от Филипините и САЩ, в които ще вземат участие и японски сили.

"Това, от което Азиатско-тихоокеанският регион се нуждае най-много, е мир и спокойствие, а това, от което се нуждае най-малко, е включването на външни сили, които създават разделение и конфронтация", заяви на редовна пресконференция в Пекин говорителят на министерството Го Цзякун, пише БТА.

"Бихме искали да напомним на съответните държави, че упоритото им обвързване в сферата на сигурността ще доведе единствено дотам те сами да пламнат и ще има обратен ефект", допълни той.

