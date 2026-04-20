Турски митничари заловиха близо 300 килограма марихуана на ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле

Турските митнически власти заловиха общо 280 килограма марихуана при проверка на тежкотоварен камион, опитал да премине на турска територия през ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на турското министерство на търговията.

При допълнителна проверка на граничния пункт марихуаната е била открита в десетки вакуумирани пликове, предаде БТА.

При отделен случай на международното летище „Истанбул" тази сутрин са заловени 140 килограма наркотик, съобщават още от министерството. Незаконното вещество е намерено в товар, изпратен от Турция за САЩ.