Животновъди на остров Лесбос искат да стартира ваксинация срещу шап

Животновъди на остров Лесбос искат да спре изколването на цели стада при случаи на шап и да започне кампания по ваксинация на животните, съобщава телевизия "Скай".

На 16 март на гръцкия остров беше регистриран първи случай на шап, което наложи предприемането на серия от мерки за ограничаване на разпространението на болестта сред животните. Заради шапа беше забранен износът на животински и млечни продукти, което доведе до сериозни загуби за производителите.

От началото на миналата седмица фермери блокираха основното пристанище Митилини с искане да бъдат отменени мерките, за да може секторът да започне да се възстановява. Протестиращите фермери не позволиха на острова да слязат камиони от пристигащите фериботи, което наруши веригата на доставки. Създалата се ситуация се отрази негативно и върху туристическия сектор заради отменени резервации и спрени фериботни линии.

В петък след среща между протестиращите с министъра на аграрното развитие и храните Маргаритис Схинас в Атина стана ясно, че правителството ще отпусне осем милиона евро за обезщетения за производителите на млечни продукти, но засега не обмисля отмяна на мерките, целящи ограничаване на болестта, пише БТА.

Сега животновъдите настояват да спре унищожаването на цели стада, където е регистриран случай на шап, посочва телевизия "Скай". Искането им е да се стартира цялостна кампания за ваксинация на животните. Днес животновъди ще се опитат да възпрепятстват изколването на стадо, където има случай на шап.