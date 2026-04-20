Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южните райони на Ливан

Израелската армия днес предупреди ливанските граждани да не се връщат в десетки села в южната част на страната и заяви, че действията на "Хизбула" в района представляват нарушение на споразумението за примирие, предаде Франс прес.

Откакто спирането на огъня между Израел и проиранското ислямистко движение влезе в сила в петък, хиляди разселени хора започнаха да се връщат по домовете си в южната част на Ливан, а ливанската армия започна да отваря пътища и мостове, повредени при въздушните удари.

Израелската армия обаче издаде ново предупреждение.

"Хизбула" продължава терористичните си действия по време на спирането на огъня в нарушение на споразумението. Следователно израелските сили остават разположени в отбранителната зона", написа в Екс говорителят на армията на арабски език полк. Авихай Адрае.

"За ваша безопасност и за безопасността на семействата ви до следващо нареждане ви призоваваме да не пътувате на юг към отбранителната линия", отбеляза той във връзка с демаркационната линия в района, окупиран от израелските военни.

В събота представител на "Хизбула" призова жителите да бъдат предпазливи и ги предупреди да не се връщат прибързано на юг.

Израелският министър на отбраната Израел Кац вчера каза, че на армията е наредено да използва "всичката си мощ" срещу всяка заплаха в Ливан, включително по време на примирието.

Той добави, че Израел ще разрушава домове, за които се подозира, че са били използвани от проиранското движение, докато официалните ливански медии съобщиха за продължаващи разрушения, пише БТА.

Израелската армия публикува и карта, показваща нейната „предна отбранителна линия", както и зона, простираща се по границата с Ливан, където твърди, че провежда операции за премахване на инфраструктурата на "Хизбула" и "предотвратяване на всякаква пряка заплаха срещу общности в Северен Израел".