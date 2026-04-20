ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството на Египет е узаконило 3804 църковни...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22700149 www.24chasa.bg

Кремъл: Впечатлени сме от изказванията на Румен Радев

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

В Москва сме впечатлени от думите на Румен Радев и някои други европейски лидери относно необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. 

В неделя Радев бе питан от журналисти от Ройтерс за връзката с Русия. Той посочи, че акцентът е върху сигурността и икономиката: "Надявам се, че ще установим практични отношения с Русия. Това е нашият подход, особено в областта на икономиката и сигурността. Трябва да уважаваме историята си. Знаете за ролята на Русия в освобождението на България, разбира се, никога няма да забравим."

"Кремъл засега намира за прибързано да се говори за признаци на промяна в общоевропейското отношение към Русия", каза Песков в отговор въпрос дали победата на коалицията на Румен Радев в България и няколко други събития могат да бъдат възможност за затопляне в руско-европейските отношения. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)