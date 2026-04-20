Кремъл: Впечатлени сме от изказванията на Румен Радев

В Москва сме впечатлени от думите на Румен Радев и някои други европейски лидери относно необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

В неделя Радев бе питан от журналисти от Ройтерс за връзката с Русия. Той посочи, че акцентът е върху сигурността и икономиката: "Надявам се, че ще установим практични отношения с Русия. Това е нашият подход, особено в областта на икономиката и сигурността. Трябва да уважаваме историята си. Знаете за ролята на Русия в освобождението на България, разбира се, никога няма да забравим."

"Кремъл засега намира за прибързано да се говори за признаци на промяна в общоевропейското отношение към Русия", каза Песков в отговор въпрос дали победата на коалицията на Румен Радев в България и няколко други събития могат да бъдат възможност за затопляне в руско-европейските отношения.