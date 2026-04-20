Нови арести в Турция в общини, управлявани от опозицията

Турските медии съобщават за нова вълна от арести в общини, управлявани от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), през последните дни.

По информация на в. „Биргюн" днес при операция на полицията в западния турски град Ушак са задържани 25 души. Според съобщение на полицията задържаните са общински служители и бизнесмени, които са заподозрени в корупция, изнудване и манипулиране на търгове в рамките на разследване за корупция в общината на град Ушак. В хода на същото разследване в края на март заедно с още 11 души бе задържан и кметът на община Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от поста си.

При отделна операция в събота (18 април) в Истанбул по подозрения в корупция и манипулиране на търгове бяха задържани и 18 общински служители от истанбулската община Аташехир, отбелязва сайтът „Търкиш минит". Сред тях е и кметът на общината Онурсал Адъгюзел.

Последните акции на турската полиция са част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени към общини, управлявани от турската НРП. В последните седмици при подобни операции бяха задържани редица общински служители от курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и истанбулската община Юскюдар. Сред тях беше и кметът на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен членът на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Шахин Биба, пише БТА.

От октомври 2024 г. досега са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който се намира в затвора, отбелязва още медията.