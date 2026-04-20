Масово убийство на 21 кучета в Халкидики разтърси Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21 кучета бяха открити мъртви в района на село Вавдос, община Полигирос на Халкидики. Инцидентът предизвика силна обществена реакция и доведе до мащабно разследване.

По официална информация отровени са 14 възрастни кучета и 7 малки кученца. Животните са били отглеждани и обгрижвани от местен животновъд в отдалечен район. Оцелели са 11 кучета, благодарение на бързата намеса на местна жителка, която им е приложила антидот и ги е транспортирала до ветеринарна клиника.

Разследващите са открили на мястото отровни примамки, известни като „фоли". Според първоначалните данни е използван силно токсичен пестицид, причиняващ бавна и мъчителна смърт. Взети са проби за токсикологичен анализ, който трябва да установи точния състав на отровата.

Гръцката полиция води разследване за установяване на извършителите.

В Гърция насилието над животни се третира като тежко престъпление. При доказване на вина законът предвижда до 10 години лишаване от свобода, както и административна глоба от 50 000 евро за всяко убито животно.

Местни жители определят случая като „акт на варварство", който уронва репутацията на региона. Активисти обръщат внимание, че това не е изолиран инцидент, като припомнят за скорошни случаи на убити котки в същия район, което засилва опасенията за системна злоупотреба с животни.

Властите призовават всички, които разполагат с информация по случая, да подадат сигнал, включително анонимно, в полицията в Полигирос.