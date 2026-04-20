ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Булгартрансгаз" започна обществена поръчка за раз...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22700431 www.24chasa.bg

ПП-ДБ с най-много гласове в Сърбия, Радев е втори

1916
Първи по гласове в петте секции, разкрити в Сърбия за парламентарните избори за 52-рото Народно събрание, са ПП-ДБ СНИМКА: "24 ЧАСА"

Първи по гласове в петте секции, разкрити в Сърбия за парламентарните избори за 52-рото Народно събрание, са "Продължаваме промяната - Демократична България" с 613 гласа. Второ място заема "Прогресивна България" с 444 гласа, а на трето място е ГЕРБ-СДС със 131 гласа. Това показват данните от протоколите в петте избирателни секции на територията на Сърбия, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Белград, Генералното консулство на България в Ниш, Цариброд, Босилеград и с. Звонци на парламентарните избори са гласували общо 2200 избиратели.

Най-висока избирателна активност имаше в секциите в Цариброд и с. Звонци, където гласуваха съответно 890 и 491 души, пише БТА.

В Цариброд много хора не успяха да гласуват поради струпването на голям брой гласоподаватели, независимо, че ЦИК разреши вотът да продължи и след 21 ч. местно време (20 ч. българско време).

Първи по гласове в петте секции, разкрити в Сърбия за парламентарните избори за 52-рото Народно събрание, са ПП-ДБ СНИМКА: "24 ЧАСА"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

