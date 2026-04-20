ПП-ДБ с най-много гласове в Сърбия, Радев е втори

Първи по гласове в петте секции, разкрити в Сърбия за парламентарните избори за 52-рото Народно събрание, са "Продължаваме промяната - Демократична България" с 613 гласа. Второ място заема "Прогресивна България" с 444 гласа, а на трето място е ГЕРБ-СДС със 131 гласа. Това показват данните от протоколите в петте избирателни секции на територията на Сърбия, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Белград, Генералното консулство на България в Ниш, Цариброд, Босилеград и с. Звонци на парламентарните избори са гласували общо 2200 избиратели.

Най-висока избирателна активност имаше в секциите в Цариброд и с. Звонци, където гласуваха съответно 890 и 491 души, пише БТА.

В Цариброд много хора не успяха да гласуват поради струпването на голям брой гласоподаватели, независимо, че ЦИК разреши вотът да продължи и след 21 ч. местно време (20 ч. българско време).