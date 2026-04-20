„Булгартрансгаз" започна обществена поръчка за раз...

Радев с най-много гласове в Гърция, втори са ПП-ДБ

Румен Радев Снимка: Георги Палейков

„Прогресивна България" е получила най-много гласове на изборите за български парламент в избирателните секции в Гърция, според обработени 100 процента от протоколите към 13:00 ч., показват данните на сайта на Централната избирателна комисия.

Според данните за „Прогресивна България" са гласували 2061 избиратели. С втори резултат е коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България", която е получила 889 гласа. Трети са ГЕРБ-СДС с 404 гласа.

След това се подреждат „Величие" – 344 гласа, „Възраждане" – 293, МЕЧ – 285, „Сияние" – 102 и „БСП - Обединена левица" – 68.

С „Не подкрепям никого" са гласували 53 души, пише БТА.

Данните са при обработени 100 процента от протоколите.

