Цените на горивата в Хърватия поевтиняват с до седем цента от утре

Максималната цена на дребно на основния дизел ще бъде 1,78 евро за литър СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович обяви ново понижение на цените на горивата, които ще влязат в сила от утре и ще важат през следващите 14 дни, съобщи хърватското правителство, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Съгласно решението, максималната цена на дребно на основния дизел ще бъде 1,78 евро за литър, което представлява намаление със седем цента спрямо досегашното равнище. Основният бензин (евросупер) също поевтинява – с два цента до 1,64 евро за литър.

Понижение е предвидено и при останалите горива, отбелязва Ен1.

"Ако не бяха мерките на правителството, дериватите щяха да бъдат по-скъпи", заяви Пленкович по време на заседанието на кабинета, пише БТА.

Хърватските власти традиционно определят таван на цените на горивата на всеки две седмици с цел ограничаване на инфлационния натиск и защита на потребителите, припомня телевизията.

