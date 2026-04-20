Чешкият премиер критикува посещението на председателя на Сената в Тайван като вредно за връзките с Китай

Андрей Бабиш

Чешкото правителство няма да предостави правителствен самолет за планираното посещение на председателя на Сената в Тайван и иска по-прагматична външна политика, която "да не вреди на бизнес връзките с Китай", заяви премиерът Андрей Бабиш, предаде Ройтерс.

Чехия, подобно на повечето страни, признава формално само Китай, а не Тайван, но през последните години се сближи с Тайпе, който е лидер в производството на полупроводници, и отбелязва нарастващи инвестиции оттам.

Популистката партия AНО на Бабиш дойде на власт в коалиционно правителство с десни и крайнодесни партии през декември и се оттегли от някои политически цели на предишния дясноцентристки кабинет.

Правителството на Бабиш спря да използва бюджетни средства за подкрепа на Украйна в борбата й срещу руската инвазия, отказа да участва в заем от Европейския съюз за Киев и иска по-добри връзки с Китай и други страни за търговия и инвестиции.

Бабиш заяви в социалните медии в неделя, че председателят на Сената Милош Вистрчил, член на Гражданската демократична партия, която ръководеше предишното правителство, ще оглави бизнес делегация в Тайпе през май, но ще трябва да пътува с търговска авиокомпания, отбелязва Ройтерс.

Премиерът също така критикува миналите пътувания на Вистрчил и на предишния председател на долната камара до Тайван, за които каза, че са "унищожили бизнеса", пише БТА.

Вистрчил заяви в "Екс", че ще коментира въпроса по-късно тази седмица.

