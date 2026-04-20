Губернаторът на Новосибирск уволни местния министър на земеделието заради болест по добитъка

Губернаторът на руската Новосибирска област уволни днес местния министър на земеделието заради несправяне с огнище на болест по говедата, което доведе до масово унищожаване на добитъка в Сибир и предизвика протести от страна на фермерите, предаде Ройтерс.

Губернаторът Андрей Травников уволни министър Андрей Шинделов, съобщи каналът в „Телеграм" на местната власт.

Фермерите от Новосибирск протестираха през март, след като полицията и ветеринарните лекари унищожиха хиляди животни в региона, борейки се с това, което те описаха като огнища на пастьорелоза - тежка бактериална пневмония, както и на бяс. Много експерти по биология заявиха, че нито едно от тези заболявания не е съизмеримо с унищожаването, пише БТА.

В доклад, публикуван миналия месец Службата за международни връзки в земеделието към Министерството на земеделието на САЩ, цитира „местни източници и търговски контакти", които твърдят, че „мащабът на тези мерки може да показва непотвърдено огнище на шап".

Руската агенция за надзор на земеделието обяви пред Ройтерс, че твърденията в доклада на американската служба „не са верни".