Фон дер Лайен поздрави Радев: Очаквам да работим заедно за просперитета на България и Европа

Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа. Така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев като победител след парламентарните избори у нас.
"Поздравявам Румен Радев за победата му на парламентарните избори.
България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с нашите общи предизвикателства", пише още тя в своя публикация в социалната мрежа "Екс".
"Прогресивна България" на бившия президент взема 44.659% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент, става ясно от официалните данни на ЦИК при 98.78%% преброени протоколи от секционните комисии.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в Москва са впечатлени от думите на Румен Радев и други европейски лидери относно необходимостта от прагматичен диалог с Русия.