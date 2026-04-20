Фон дер Лайен поздрави Радев: Очаквам да работим заедно за просперитета на България и Европа

Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа. Така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев като победител след парламентарните избори у нас.

"Поздравявам Румен Радев за победата му на парламентарните избори.

България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с нашите общи предизвикателства", пише още тя в своя публикация в социалната мрежа "Екс". Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.



Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.



I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026

"Прогресивна България" на бившия президент взема 44.659% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент, става ясно от официалните данни на ЦИК при 98.78%% преброени протоколи от секционните комисии.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в Москва са впечатлени от думите на Румен Радев и други европейски лидери относно необходимостта от прагматичен диалог с Русия.