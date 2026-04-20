Израелски министър се извини, след като войник повреди статуя на Христос в Ливан

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди статуя на Исус Христос в Южен Ливан, предаде ДПА.
"Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", заяви Саар в публикация в социалната мрежа Екс.
Саар също така похвали армията за това, че е осъдила инцидента и е започнала разследване, подчертавайки, че "този срамен акт е напълно в противоречие с нашите (на Израел) ценности".
"Извиняваме се за този инцидент и пред всеки християнин, чиито чувства са били наранени", добави Саар, цитиран от БТА.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху също изрази "съжаление за случая и за всяка болка, която това е причинило на вярващите в Ливан и по целия свят".
Вчера израелската армия потвърди в социалните мрежи, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, във връзка със снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, удрящ с чук по лицето на паднала фигура на Исус Христос.