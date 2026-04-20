До 190 моряци от Ормузкия проток е в готовност да евакуира Хърватия

Правителството на Хърватия е в готовност да окаже съдействие на до около 190 хърватски моряци, намиращи се в района на Ормузкия проток, съобщи днес премиерът на страната Андрей Пленкович, цитиран от ХИНА и БТА.

По думите му хърватските институции поддържат постоянен контакт с гражданите, които работят като екипажи на търговски кораби в региона. Координацията се осъществява между Министерството на външните и европейските въпроси, Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата, както и Синдиката на моряците. Броят на засегнатите се оценява между около 160 и малко над 190 души.

Пленкович уточни, че на всички моряци е предложена възможност за съдействие при напускане на района на Персийския залив, но към момента те остават на борда на корабите си поради действащи договорни ангажименти към работодателите.

Хърватското правителство подчерта, че възможността за правителствена помощ остава в сила и че подобни мерки са били прилагани и при предишни напрегнати ситуации в Близкия изток, когато страната е оказвала съдействие на свои граждани в региона.