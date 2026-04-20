Си Цзинпин призова саудитския престолонаследник Ормузкият проток да остане отворен

В телефонен разговор със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман днес китайският президент Си Цзинпин призова за запазване на нормалното преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като отбеляза, че разговорът се е състоял в момент, когато Пекин увеличава усилията си за прекратяване на войната в Иран.

Китай е загрижен поради подновяването на нестабилността около стратегическия воден път, тъй като примирието между САЩ и Иран беше подложено на ново напрежение, след като САЩ конфискуваха ирански товарен кораб, а Техеран даде знак, че засега няма да се включи в нови мирни преговори.

Китай е основният купувач на ирански суров петрол. Иран до голяма степен затвори пролива за кораби, различни от собствените му, откакто САЩ и Израел започнаха войната през февруари, а Вашингтон наложи блокада на иранските кораби от миналата седмица.

Китай се застъпва за незабавно и всеобхватно примирие и настоява за разрешаване на конфликтите в Близкия изток чрез политически и дипломатически канали, цитира думите на Си държавната агенция Синхуа.

"Ормузкият проток трябва да остане отворен за нормално преминаване, тъй като това е в общия интерес на страните от региона и международната общност", каза Си Цзинпин на саудитския лидер.

Нарастват опасенията за оцеляването на примирието между Вашингтон и Техеран след конфискацията от САЩ на иранския кораб, пише БТА.

Си също така каза на саудитския престолонаследник, че Китай подкрепя страните в Близкия изток във "вземането на бъдещето и съдбата си в свои ръце и насърчаването на дългосрочна регионална стабилност и мир".