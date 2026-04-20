ЕС прие палестинския премиер на конференция за мира и сигурността в Газа и на Западния бряг

Над 60 държави изпратиха свои представители в Брюксел, за да обсъдят с палестинския премиер Мохамед Мустафа стабилността, сигурността и установяването на траен мир в Израел, на Западния бряг и в ивицата Газа, докато вниманието на света остава съсредоточено върху кризите в Иран и Ливан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Атаките на Западния бряг и опустошението на ивицата Газа намалиха шансовете за двудържавно решение на конфликта, заяви белгийският външен министър Максим Прево преди срещата днес. Той е съорганизатор на събитието заедно с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

„Наблюдаваме без наивност, че двудържавното решение става все по-трудно за постигане с всеки изминал ден“, каза Прево. „Но Белгия и много европейски и арабски партньори продължават да вярват, че това остава единственият реалистичен път към траен мир за израелци и палестинци и за постигане на стабилност в целия регион“, добави той.

Николай Младенов, върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, и добре позната фигура в Брюксел, също присъстваше на срещата.

Палестинците на Западния бряг смятат, че Израел е използвал войната с Иран като претекст да засили контрола си над анклава им, докато нападенията, извършвани от еврейски заселници, се увеличават, а армията налага допълнителни военновременни ограничения на движението на хора, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Газа се нуждае от „единна държава, единно правителство, единно законодателство и обща цел“, заяви днес Мустафа в Брюксел.

„Нашата обща цел за създаване на единна структура за сигурност под управлението на легитимна власт трябва да бъде принципът, от който да се ръководим, за да постигнем ефективна координация между Международните стабилизационни сили, палестинската власт, органите за сигурност и другите международни участници. Сигурността не трябва да бъде фрагментирана“, каза той.

Освен това, Мустафа призова за „поетапно и отговорно събиране на оръжията от всички въоръжени групи и пълно изтегляне на Израел от Газа“.