Мадяр номинира Анита Орбан за външен министър на Унгария

Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който скоро ще оглави правителството на Унгария, издигна кандидатурата на Анита Орбан за поста министър на външните работи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010–2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност.

"За поста министър на външните работи ТИСА предлага Анита Орбан", заяви Мадяр на пресконференция след заседание на групата на партията му в бъдещия национален парламент.