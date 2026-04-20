Тръмп: Споразумението с Иран може да бъде подписано още днес в Пакистан

Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано „още днес" в Пакистан. В интервю за Фокс Нюз той посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и Стив Уиткоф и Джаред Къшнър вече пътуват към столицата Исламабад. Пред Ню Йорк Пост той допълни, че е готов лично да се срещне с иранските лидери, макар да подчерта, че блокадата срещу страната ще остане в сила. Междувременно иранското външно министерство заяви, че „няма взето решение" дали да участва в разговорите.

Цената на петрола сорт Брент се повиши до около 94 долара за барел, след като в неделя беше задържан ирански кораб.

Малко след 9 ч. сутринта в понеделник Тръмп потвърди пред Ню Йорк Пост, че делегацията вече е отпътувала.

„Очаква се да проведем разговорите, така че предполагам, че на този етап никой не си играе игри", каза той и уточни, че Ванс, Уиткоф и Къшнър са на път.

„Те вече пътуват. Ще бъдат там тази вечер, по време в Исламабад", добави той.

Пред Фокс Нюз той заяви, че сделката ще бъде подписана „днес" в Пакистан.

Тръмп даде сигнал, че е отворен за директна среща на президентско ниво с ръководството на Иран.

„Нямам проблем да се срещна с тях. Ако искат среща – разполагаме с много способни хора, но нямам нищо против да се видя с тях", каза той пред Ню Йорк Пост.

Той повтори основното си условие: „Да се откажат от ядрените си оръжия. Това е много просто. Няма да има ядрено оръжие." И добави: „В противен случай – това е прекрасна страна, наистина би могла да бъде."

На въпрос дали САЩ знаят кой ръководи Иран, Тръмп отговори: „Имаме доста добра представа и смятаме, че разговаряме с правилните хора."

Попитан какво ще стане, ако преговорите се провалят, той каза: „Не искам да навлизам в това. Можете да си представите – няма да е красиво", пише