6 деца и майка им загинаха при експлозия в американския щат Пенсилвания

Шест деца на възраст между 3 и 11 години и майка им загинаха в предизвикан от експлозия пожар в дом в централната част на американския щат Пенсилвания, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Огнеборци, които са се отзовали на сигнал за взрив и последвал пожар в къща в градчето Ламар в окръг Клинтън, близо до град Мил Хол, вчера сутринта, потвърдиха, че вътре са били блокирани седем души. В сградата не е могло да се проникне, тъй като цялата е била обхваната от пламъци, съобщи щатската полиция на Пенсилвания.

И седемте души са загинали. Полицията ги е идентифицирала като Сара Столцфъс, на 34 години, четиримата ѝ синове на 11, 10, 5 и 3 години и двете ѝ дъщери на 8 и 6 г.

Причината за експлозията се разследва. Полицията съобщи, че е възможно взривът да е следствие от изтичане на пропан бутан, като уточни, че външни газови резервоари не са експлодирали, тоест не са причина за трагедията.

Съседката Кристина Дък каза пред телевизия Уай Ен И Пи (WNEP-TV), че взривът е отекнал, докато е закусвала.

„Чух "Бум" и усетих трус, станах, погледнах и видях пламъци да излизат през прозорците на съседната къща. Втурнах се навън, но за по-малко от минута цялата къща беше изцяло обхваната от огъня", каза Дък.

Дък каза и че съседското семейство се е нанесло преди няколко месеца и често е виждала децата да играят отвън.