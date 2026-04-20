Вучич за датата на предсрочните избори в Сърбия: Около Гергьовден ще бъде ясна

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви днес, че вярва, че до Гергьовден (6 май) или на следващия ден ще се знае кога ще се проведат извънредните парламентарни избори в Сърбия, предават местните медии.

„Вярвам, че до Гергьовден или на другия ден ще знаем точно кога ще бъдат изборите", каза Вучич, отговаряйки на въпроси на журналисти близо до Томашевац (Северна Сърбия), където присъства на откриването на нов мост на река Тамиш.

Той коментира, че опозицията в Сърбия разполага с шанс да спечели тези избори след смяната на властта в Унгария, но и че управляващите също ще продължат да се борят да спечелят предсрочния вот.

През последните седмици Вучич провежда разговори с политическите партии и други участници в обществения живот в Сърбия на тема външнополитическия курс на страната и определянето на подходяща дата за предсрочен вот.

През пролетта на миналата година искане за насрочване на нови парламентарни избори бе издигнато от студенти, които оглавиха масови протести срещу управляващите.

Социалното недоволство се зароди след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и при инцидента загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.