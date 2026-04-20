ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато лошите момчета облякоха фракове, а държават...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22702487 www.24chasa.bg

Тръмп: Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.

"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Освен това американският държавен глава заяви, че "резултатите в Иран ще бъдат невероятни" на фона на съобщенията, че американска делегация е заминала за пакистанската столица Исламабад за възобновяване на преговорите с Техеран, докато Иран все още не е взел решение за своето участие в тях.

"И ако новите лидери на Иран (обновеният режим!) са умни, Иран може да има великолепно бъдеще и просперитет!", добави Тръмп в публикацията си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)