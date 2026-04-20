Силяновска за избора на Радев: Очакван, оставя място за разговори

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска оцени резултата от изборите за български парламент, като „очакван".

„Всички в България знаеха за високия рейтинг на бившия президент на България Румен Радев и някак си той беше единственият стабилен елемент в разделението на властите, всичко останало беше променливо и относително. Мисля, че българските граждани се измориха от нестабилни правителства, които постоянно се сменят и вероятно затова дадоха доверието си на новосформираната партия на г-н Радев. Мнозинството е такова, че може самостоятелно да сформира правителство, но вероятно, поради необходимостта от мнозинство от две трети, ще сформира коалиция с партиите, които посочи като възможни коалиционни партньори", каза Силяновска днес след спортно събитие, свързано с физическата активност на децата.

По думите ѝ честите промени на правителствата в България са били „отежняващо обстоятелство по отношение на изграждането на отношения" със Северна Македония, въпреки че всички български премиери „винаги са се позовавали на решенията, декларациите и резолюциите на българския парламент, когато става въпрос за политиката спрямо" Северна Македония.

Силяновска заяви, че много пъти се е срещала с Румен Радев и по много въпроси не са били на едно мнение, но са знаели как да се изслушват с уважение и да заключат, че „ще търсят решение", а това, че Радев ще получи мандат за съставяне на правителство „оставя място за разговори".

По думите ѝ България получава премиер, "който се радва на голяма подкрепа" и има "дългогодишен опит и уважението на голям брой граждани". Тя изрази надежда, че Радев ще използва това в най-добрата възможна степен, за да преодолее "проблемите, пред които е изправена България, натрупани от честите смени на правителства".

„От една страна, това го прави много силен, но от друга страна, когато хората идват на власт и могат да управляват нещата, понякога знаят как да постигнат по-добри решения", каза Силяновска.

По думите ѝ на фона на новата "драматична ситуация в света", сигурността придобива значение за Европейския съюз заради "опасността и необходимостта от изграждане на устойчивост по отношение на евентуални (дестабилизиращи) фактори на Балканите".

"Нека ви напомня, Балканите винаги са били полигон за отношенията на Великите сили, лакмусов тест за отношенията на Великите сили. И със сигурност така ще бъде и сега. Очаквам разширяването (на Европейския съюз) да се третира не само през призмата на по-голям ЕС, конкурентоспособен на световната политическа сцена, но и (през призмата) на по-голяма сигурност. (Ние, Северна Македония) Имаме 100 процента хармонизирана с ЕС политика в сферата на сигурността и външната политика и няколко държави на Балканите – Черна гора и Албания, като първи в този процес (по евроинтеграция). И очаквам (с Румен Радев) да се видим, да разговаряме, разбира се и с двете знамена, и да търсим ново решение", заяви Силяновска.