Заради летния сезон Гърция маха новите правила за пътуване в ЕС

Системата предизвика граничен хаос в цяла Европа

Гърция премахва сканирането на пръстови отпечатъци и лицеви скенери за британците, влизащи в страната, след като новите правила за пътуване в ЕС предизвикаха граничен хаос в цяла Европа, съобщи “Дейли мейл”.

От 10 април на външните гранични пунктове на ЕС влезе в сила системата за влизане и излизане, известна като EES. При нея, вместо да се поставят печати в паспортите, всички данни, включително документите за пътуване и биометричната информация, се записват дигитално.

През последните дни редица западни издания съобщиха, че пътници, преминаващи през някои европейски летища, са чакали до три часа на граничните проверки заради EES. Такива случаи е имало във Франция, Германия, Белгия, Италия, Испания и Гърция. Миналата неделя на летище Милано Линате над

120 пътници останаха блокирани,

след като продължителни проверки доведоха до изпускане на полета им до Манчестър.

“Тази ситуация през следващите седмици и със сигурност през пиковите летни месеци ще бъде просто неуправляема”, заяви Оливие Янковец, директор на европейското подразделение на Международния съвет на летищата.

В опит да избегне отлив на почиващи в разгара на летния сезон, Гърция засега се е отказала от новите правила.

“В рамките на прилагането на EES, считано от 10 април 2026 г., притежателите на британски паспорти са освободени от биометрична регистрация на гръцките гранични контролно-пропускателни пунктове”, се казва в изявление на уебсайта на гръцкото посолство във Великобритания.

Елени Скарвели, директор на Гръцката национална туристическа организация във Великобритания, заяви, че решението ще “осигури по-плавно и по-ефективно преживяване при пристигане в Гърция” и “значително ще намали времето за чакане”, като същевременно облекчи задръстванията по летищата.

Решението на Гърция се разглежда като стратегически ход за защита на жизненоважния туристически сектор, който разчита до голяма степен на британски посетители, стичащи се към популярни дестинации като Корфу, Крит и Родос - места, които могат да приемат над 2000 британски туристи на ден през пиковия сезон.

“Тогава в Гърция това лято, мислех си за Тенерифе, но няма начин да търпя тези опашки и хаос”, пише британски гражданин в социалната мрежа X. Друг казва: “Работя в туристическата индустрия, вече имах клиенти, притеснени от тази нова система, повярвайте ми, Гърция ще се възползва от ситуацията”.

Туристическата асоциация ABTA заяви, че се очаква Гърция да бъде петата най-популярна дестинация за британските летовници това лято след Испания, Франция, Италия и САЩ. Говорител на асоциацията обяви, че изключването на EES може да се окаже

ключово за привличането на туристи,

които иначе биха избрали друго място.

Малко преди влизането на EES говорител на ЕК обяви, че новата система води до повишаване на сигурността на ЕС и когато работи добре, преминаването става средно за 70 секунди.

“Това, което можем да видим от първите дни на пълноценна експлоатация, е, че системата работи много добре. В огромното мнозинство от държавите членки няма проблеми”, заявиха от ЕК, след като медиите разкриха случаи на сериозни забавяния по летищата.

От Брюксел допълниха, че в последните 5 месеца в системата са били регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени били над 24 000 отказа за влизане и са установени над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС.