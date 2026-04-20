Мадяр пак призова унгарския президент Шуйок и висши съдии да подадат оставка

Победителят на унгарските парламентарни избори Петер Мадяр повтори призова си към президента на Унгария Тамаш Шуйок, подкрепян от партия ФИДЕС на дългогодишния премиер Виктор Орбан, и към висши съдии да подадат оставка до 31 май, в противен случай ще бъдат отстранени от длъжност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме оставката на марионетките на Орбан", заяви Мадяр на пресконференция. "31 май е крайният срок, до който могат да подадат оставка. След това ще се възползваме от мандата си и законосъобразните възможности, за да ги отстраним от длъжност", добави той.