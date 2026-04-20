Обсебен от тъмни мисли американец екзекутира с куршум в главата 7-те си деца

Сред жертвите е и негов племенник

Обсебен от тъмни мисли 31-годишен американец екзекутира с изстрел в главата всяко едно от седемте си деца, докато спят в неделя. Заедно с това той простреля тежко техните майки - съпругата си и любовницата си. Убито е и осмо дете, което е братовчед на семейството и негов племенник.

Трагедията се развива в градчето Шривпорт в щата Луизиана. Убиецът е Шамар Елкинс, който е бивш военен от националната гвардия на щата и има криминално минало. След кратка гонка той бил убит от полицията в неделя.

От следствената служба на Шривпорт не могат да кажат какъв е бил мотивът на бащата, за да посегне на близките си. Знае се само, че от известно време е страдал от психически проблеми, които са били свързани най-вероятно с факта, че е бил в процес на развод с 34-годишната си съпруга Шанейкуа Пю.

Тя е простреляна няколко пъти в лицето в семейния им дом, но е оцеляла и се бори за живота си. Любовницата на Елкинс, чието име и възраст не са разкрити, е била простреляна в друг дом, недалеч от мястото на първата стрелба. Тя също се бори за живота си. Властите очакват само една от тях да оцелее, пише “Дейли мейл”.

Пред “Ню Йорк таймс” доведеният баща на убиеца Маркъс Джаксън разказва, че синът му се е борил от известно време с влошено психическо здраве. Самият Шамар Елкинс признал за това в телефонен разговор на Великден преди две седмици.

“Шамар ридаеше, докато ми разказваше как иска да се самоубие, защото е в лоши отношение с жена си. В един момент ми каза, че е покварен от мрачни мисли и че се бори с вътрешни демони. Казах му, че трябва да се стегне и че може и трябва да пребори това”, разкри опечаленият дядо, който практически в един ден губи всичките си внуци.

По време на стрелбата най-вероятно е бил използван малокалибрен пистолет. Когато Шамар е бил неутрализиран от органите на реда, той е бил въоръжен с пистолет тип “карабина”, обясни говорителят на полицията в Шривпорт Кристофър Борделон. Изглежда, че много от децата са били застреляни по време на сън, поясни още той, като добави, че повечето от тях са били улучени в главата по начин, характерен за екзекуциите.

Според Кристал Браун, братовчедка на една от оцелелите жени, Шамар и Шанейкуа са били родители на четири от убитите деца, а останалите две са били негови и на любовницата му. Осмото е племенник. Децата са били на възраст между 3 и 11 години.

