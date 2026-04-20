7 българи са ранени при катастрофа с микробус в Малта

Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували – са пострадали, след като превозното средство е излязло от пътя и е попаднало в поле, съобщи TVM News.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта (20 април) на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева.

Полицията е пристигнала незабавно на място, като първоначалните данни сочат, че микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, преди да спре в близката нива.

Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, които впоследствие са транспортирани в болница.

Разследването по случая продължава, пише БГНЕС.