Задържаният от САЩ ирански кораб вероятно е превозвал стоки с двойна употреба

Иранският кораб, задържан вчера от американските сили, е превозвал по всяка вероятност стоки с двойна употреба, съобщиха източници на Ройтерс от сферата на мореплаването, предаде БТА.

Корабът, свързан с Иранския морски флот (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, ИРИСЛ), беше задържан край пристанище в Оманския залив, след като според Централното командване на САЩ не се е съобразил с предупреждения в продължение на шест часа и е нарушил наложената от Вашингтон морска блокада.

По първоначални данни корабът вероятно е превозвал материали като метали, тръби и електронни компоненти – стоки, които могат да имат както цивилно, така и военно приложение.

Иран обвини САЩ във "въоръжено пиратство", като заяви, че корабът е пътувал от Китай и че действията на американските сили представляват "явна агресия". Според иранските военни, те са ограничени в реакцията си заради присъствието на семейства на членове на екипажа на борда.

Вашингтон наложи санкции срещу Иранския морски флот още през 2019 г., обвинявайки дружеството, че участва в логистично подпомагане на иранската програма за балистични ракети.

Корабът е отплавал от китайски пристанища и е направил междинна спирка в Малайзия, преди да достигне Оманския залив.

Междувременно Китай изрази загриженост от "принудителното задържане" на кораба и призова всички страни да спазват условията на прекратяването на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че корабът е бил под санкции заради "предишна незаконна дейност" и че американските сили извършват проверка на товара.