ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев би и по преференции – 3 пъти повече от Борис...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22702988 www.24chasa.bg

Москва: Външните министри на Русия и Иран разговаряха по телефона

1604
Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров разговаря днес по телефона с иранския си колега Абас Аракчи, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на руското Външно министерство.

Лавров отново обърна внимание на необходимостта от поддържане на примирието между Техеран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, и подчерта важността на постоянните дипломатически усилия, пише БТА.

Иранската страна на свой ред потвърди готовността си да направи всичко по силите си, за да гарантира непрекъснато преминаване на руски товарни кораби през Ормузкия проток.

 

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

