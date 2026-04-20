Москва: Външните министри на Русия и Иран разговаряха по телефона

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров разговаря днес по телефона с иранския си колега Абас Аракчи, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на руското Външно министерство.

Лавров отново обърна внимание на необходимостта от поддържане на примирието между Техеран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, и подчерта важността на постоянните дипломатически усилия, пише БТА.

Иранската страна на свой ред потвърди готовността си да направи всичко по силите си, за да гарантира непрекъснато преминаване на руски товарни кораби през Ормузкия проток.