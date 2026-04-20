Румънските социалдемократи оттеглиха подкрепата си към премиера Илие Боложан

Румънската Социалдемократическа партия (СДП) – най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, обяви, че оттегля политическата си подкрепа към премиера Илие Боложан, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Социалдемократите проведоха днес вътрешнопартийно онлайн гласуване, наречено "Моментът на истината", с участието на около 5000 членове на партията. Те трябваше да отговорят на въпроса: "Смятате ли, че СДП трябва да оттегли политическата подкрепа за премиера Илие Боложан?"

Резултатът от вота показва, че 97,7 процента от участниците са отговорили с "Да" на този въпрос, а 2,3 процента са отговорили с "Не".

"Днес отново сме заедно в един решаващ за Румъния и за СДП момент. Време е да теглим чертата и да направим политическата равносметка на присъствието на СДП в управлението с настоящата коалиция. Една равносметка пред румънците, равносметка за изпълнението на целите, които сме си поставили като партия, когато решихме да влезем в управлението заедно с други проевропейски сили", заяви в началото на събитието лидерът на СДП Сорин Гриндяну.

Той добави, че анализът на участието на СДП в създадената преди 10 месеца коалиция трябва да покаже "какво сме осъществили, какво сме искали да направим за румънците и къде са се появили блокажи, предизвикани от неудачното управление на премиера Боложан".

По думите му нито една от трите основни цели, които си е поставила коалицията – защита на стандарта на живот, продължаване на инвестициите и подкрепа на националната икономика – не е била постигната. Той изтъкна, че СДП е единствената лява партия в една дясна коалиция и че оставането ѝ в тази коалиция представлява "смъртоносен капан" за СДП.

"Не мога повече да искам от СДП да бъде част от тази имитация на управление (...) Аз и мнозинството от вас смятаме, че да оставаме в управлението с настоящата коалиция е смъртоносен политически капан за Социалдемократическата партия. По-добре опозиция с глас, отколкото управление с наведена глава!", подчерта още лидерът на социалдемократите, който е председател на долната камара на парламента.

СДП, която е най-голямата парламентарна партия след изборите през декември 2024 г., състави през юни миналата година проевропейско коалиционно правителство заедно с Национално-либералната партия (НЛП) на премиера Илие Боложан и партиите Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) на фона на възход на крайнодесните сили.

Още в края на миналата година след серия от разногласия с партньорите обаче СДП заяви, че предстои да вземе решение дали ще остане в настоящата коалиция. Основните критики на социалдемократите към премиера Илие Боложан са свързани с мерките за икономии и "липсата на реален диалог" в управляващата коалиция.

Без СДП управляващата коалиция ще загуби парламентарното си мнозинство. Премиерът Илие Боложан заяви по-рано, че не възнамерява да подаде оставка. Очаква се той да направи изявление по-късно днес.