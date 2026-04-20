Опозицията в РСМ: Управляващи в Скопие са с български паспорти, докато спорят със София

След вчерашните парламентарни избори в България, СДСМ излезе с позиция, в която заявява, че „докато блокират европейския път на Северна Македония и умишлено създават конфликти с България, много представители на ВМРО-ДПМНЕ са си осигурили български паспорти – паспорти на ЕС". Това пише македонското издание "Локално". От опозиционната партия обявиха и имена на действащи членове и представители на властта, които според тях притежават българско гражданство.

„Антонио Милошоски от „Възраждане", София, Никола Мицевски от Кюстендил, Саня Божиновска от София, Стефан Андоновски от Кюстендил, Марија Андоновска от Благоевград, Боян Стояновски от Благоевград, Иван Йорданов от Кюстендил, Игор Здравковски от Кюстендил, Мария Петрушевска от Средец, Александър Пандов от Средец, Петър Богойески от "Оборище", твърдят от СДСМ и питат:

„За кого са гласували вчера тези пазители на македонската идентичност – българи, и какво очакват от новото правителство, водено от Румен Радев?"

Премиерът Християн Мицкоски заяви вчера, че прави впечатление как едва около 250 граждани от Северна Македония са се регистрирали да гласуват на изборите в България, на фона на твърденията на българските власти за около 200 000 македонски българи.

По данни на БТА, 436 македонски българи, регистрирани за участие във вота, са гласували вчера на територията на Северна Македония.