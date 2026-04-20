Тигър скочи сред публиката по време на цирково представление в Русия (Видео)

Цирков тигър скочи сред публиката, след като предпазна преграда се срути в Ростов на Дон, пише The Moscow Times. Руските правоохранителни органи започнаха наказателно разследване по случая.

Инцидентът е станал по време на представление, когато три тигъра и двама треньори са били на манежа, показват видеа на очевидци, разпространени от местни медии. След като бариерата, отделяща зрителите от животните, се е срутила, един от тигрите я е прескочил и се е втурнал към местата за публика.

Кадри от мястото показват как животното се движи между редовете, докато част от зрителите панически се опитват да избягат. На друго видео се вижда как треньор се опитва да насочи тигъра към изхода по празните задни редове, докато семейства с малки деца наблюдават случващото се.

„Уважаеми посетители, моля, запазете спокойствие, иначе ще влошите ситуацията", се чува съобщение по озвучителната система на цирка.

В крайна сметка треньорите успяват да върнат тигъра в обезопасен транспортен контейнер. По данни на местните власти няма пострадали сред зрителите.

От Следствен комитет на Русия съобщиха в понеделник, че е започнало наказателно производство за нарушения на правилата за безопасност.