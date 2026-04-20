Премиерът на Румъния: Ще продължа да изпълнявам мандата си

Ще продължа да изпълнявам мандата си, работейки за гражданите, така че да осигурим стабилност на управлението и да направим каквото трябва за страната, заяви тази вечер премиерът на Румъния Илие Боложан. Той направи изказването след извънредно заседание на ръководената от него Национално-либерална партия, а повод за коментара му стана днешното решение на най-голямата партия в управляващата коалиция - Социалдемократическата партия (СДП), да оттегли подкрепата си за него.

Боложан определи решението като безотговорно и погрешно.

"През лятото на миналата година, в трудна за Румъния ситуация, сформирахме коалиция, която се основаваше на три елемента: ред във финансите на страната, добро управление и уважение към гражданите. Днес виждаме заплаха за финансите, както и взривяване на правителството, и всичко това направено при пълна липса на уважение към гражданите“, подчерта премиерът и допълни: "Ще продължим да осигуряваме управлението на страната ни, за да да преминем през тази сложен за Румъния период. Би било безотговорно и в международен план да постъпим по друг начин. Имаме кризи, създадени от конфликта в Близкия изток, вътрешна криза с дефицита. Трябва да подсилим икономиката, не да я отслабим, както се случва чрез решенията, взети от СДП".

В края на речта си той благодари на хората, които излязоха тази вечер на площад "Виктория" пред сградата на правителството в Букурещ, за да го подкрепят.

"Това не е подкрепа за един човек, а за модерна и честна Румъния, без привилегии и без личен интерес", заключи той.