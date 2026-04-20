ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" спечели Шампионската лига, но за младежи

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22703936 www.24chasa.bg

Тръмп: Ще вдигна блокадата на иранските пристанища само ако постигнем споразумение с Техеран

3720
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища само ако бъде сключено споразумение с Иран. 

"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии. 

По-рано днес американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл", след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема. 

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)