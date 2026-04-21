САЩ ще бъдат домакини на нови преговори между Ливан и Израел в четвъртък

САЩ ще бъдат домакини на нова серия от преговори между Ливан и Израел във Вашингтон в четвъртък. Между Израел и проиранската шиитска групировка "Хизбула" е в сила крехко прекратяване на огъня, съобщи пред Франс прес представител на Държавния департамент.

"Ще продължим да улесняваме преките и добросъвестни преговори между двете правителства", заяви този представител, като уточни, че преговорите ще се проведат на ниво посланици, както и при първата серия, която се състоя на 14 април.

Ливанският президент Жозеф Аун заяви вчера, че преките преговори с Израел, отхвърлени от "Хизбула", имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан.

Въпреки влязлото в сила в петък прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула", ливанската държавна новинарска агенция ННА съобщи за израелски удар с дрон в южната част на Ливан, в Какаят ал Джиср, в близост до река Литани.