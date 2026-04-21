Историческа промяна: Япония облекчава правилата си за износ на оръжия

Япония ще облекчи правилата си за износ на оръжие СНИМКА: Пиксабей

Япония ще облекчи правилата си за износ на оръжия, които са в сила от десетилетия. Това обяви японското правителство, цитирано от Франс прес.

Това е историческа промяна, която отваря пътя за продажба на смъртоносно оръжие в чужбина от азиатската държава, която от 1945 г. насам се отличава с дълбоко пацифистка традиция, пише БТА.

Това фактическо отказване от политиката на самоограничаване на износа на смъртоносни оръжия, която Япония си беше наложила, бележи излизането на архипелага на международния пазар на отбранителната индустрия.

"Благодарение на тази частична ревизия на "трите принципа" относно трансфера на отбранително оборудване и технологии и свързаните с тях правила, вече е възможно, по принцип, да се разреши трансферът на отбранително оборудване, включително на всички готови продукти", заяви пред медиите говорителят на японското правителство Минору Кихара.

Тази промяна е била одобрена от правителството и Съвета за национална сигурност, съобщи новинарска агенция Киодо.

Министър-председателката Санае Такаичи, известна с ултранационалистическите си позиции, твърди, че тази промяна ще позволи на страната да укрепи националната си отбрана, като същевременно стимулира националната оръжейна промишленост, за да я превърне в двигател на икономическия растеж.

