Папа Лъв XIV завършва днес африканската си обиколка

Папа Лъв XIV завършва днес африканската обиколка с посещение в Екваториална Гвинея - една от най-затворените държави на континента. Там се очаква да говори по деликатната тема за политическия плурализъм и гражданските свободи, предаде Франс прес.

След три дни, прекарани в Ангола, папата американец се очаква да пристигне около 12:00 ч. местно време в Малабо, бившата столица на тази централноафриканска държава, управлявана от 1979 г. от 83-годишния Теодоро Обианг Нгема, който държи световния рекорд за най-дълго управление на държавен глава на страна, която не е монархия, пише БТА.

Четиридесет и четири години по-късно папа Лъв XIV ще премине по стъпките на папа Йоан Павел II, първият понтифик, стъпил в Екваториална Гвинея, богата на петрол държава с два милиона жители, 80% от които са католици – наследство от испанската колонизация.

От началото на тази африканска обиколка на 13 април Лъв XIV прие по-решителен тон, като засили призивите си за социална справедливост, борба с корупцията и зачитане на човешките права.

В Екваториална Гвинея обаче той ще трябва да намери деликатния баланс: да подкрепи вярващите, без да бъде възприет като поддръжник на режима, който редовно е обвиняван в авторитаризъм и нарушения на човешките права. Повечето опозиционери и независими медии, преследвани от властите, са в изгнание в Испания, отбелязва АФП.