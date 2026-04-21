ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина 81-годишният мъж, ударен от камион във Вели...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22704128 www.24chasa.bg

Apple сменя дългогодишния изпълнителен директор Тим Кук

1572
снимка: РОЙТЕРС

Apple обяви, че Тим Кук ще се оттегли през септември, като ще предаде поста главен изпълнителен директор на дългогодишния кадър на компанията Джон Търнъс.

Съобщението дава отговор на отдавнашните въпроси кой ще наследи 65-годишния Кук и идва в момент, когато Apple се стреми да покаже, че не изостава в ерата на изкуствения интелект.

„Да бъда главен изпълнителен директор на Apple и да ми бъде гласувано доверие да ръководя такава изключителна компания беше най-голямата привилегия в живота ми", каза Кук, съобщи БГНЕС.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)