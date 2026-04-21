Apple сменя дългогодишния изпълнителен директор Тим Кук

Apple обяви, че Тим Кук ще се оттегли през септември, като ще предаде поста главен изпълнителен директор на дългогодишния кадър на компанията Джон Търнъс.

Съобщението дава отговор на отдавнашните въпроси кой ще наследи 65-годишния Кук и идва в момент, когато Apple се стреми да покаже, че не изостава в ерата на изкуствения интелект.

„Да бъда главен изпълнителен директор на Apple и да ми бъде гласувано доверие да ръководя такава изключителна компания беше най-голямата привилегия в живота ми", каза Кук, съобщи БГНЕС.