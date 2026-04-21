Двама убити при престрелка между тийнейджъри в Северна Каролина

Двама тийнейджъри са убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина. СНИМКА: Pixabay

Капитанът от полицията в Уинстън-Сейлем Кевин Бърнс каза, че двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни около 10:00 ч. местно време в парка "Лейнбач" близо до местно училище, пише БТА.

Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител.

Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите.

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава, посочва АП.

