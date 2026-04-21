Външните министри от ЕС се срещат в Люксембург заради Близкия изток и Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външните министри на Европейския съюз ще обсъдят най-новите събития в Близкия изток и продължаващата подкрепа за Украйна на среща днес в Люксембург.

Към министрите ще се присъедини ливанският премиер Науаф Салам за разговори относно ситуацията в страната му, пише БТА.

Висшите дипломати също така ще обсъдят войната в Иран и нейните по-широки регионални последици, включително напрежението в Ормузкия проток.

По отношение на Украйна министрите ще получат информация по видеовръзка от украинския външен министър Андрий Сибига за последните събития по фронтовите линии.

В Брюксел и Киев таят надежди за скорошно приемане на нов пакет от санкции срещу Русия и отпускане на заема от 90 млрд. евро за Украйна, при положение че унгарският премиер Виктор Орбан, който е приятелски настроен към Москва, е напът напусне поста си през май след поражение на изборите, отбелязва ДПА.

Очаква се министрите да обсъдят и начините, по които ЕС може да си сътрудничи с Киев за дългосрочната стабилност на Украйна, включително подкрепата за ветераните и усилията за разминиране.

В дневния ред са включени също приносът на ЕС към мирния процес между Армения и Азербайджан, както и ситуацията в Грузия, посочва ДПА.