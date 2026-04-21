Тръмп се позова на закон от времето на Студената война, за да подпише укази за енергетиката

Американският президент Доналд Тръмп се позова на Закона на отбранителното производство, приет през 1950 г. по време на Студената война, за да подпише укази, свързани с енергетиката, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Мерките целят намаляване на цените на горивата, които отбелязаха рязък скок в резултат на войната на САЩ и Израел с Иран, предава БТА.

Тръмп подписа укази за регулиране на веригите за доставки на въглища, вътрешното производство на петрол, преноса на природен газ и търговията с втечнен природен газ. Американският президент също така подписа укази за поддържане и развитие на енергийната инфраструктура.

"Днешните решения позволяват на министерството на енергетиката да използва финансиране, осигурено от Един Голям Чудесен Закон за укрепване на нашата енергийната инфраструктура и за произвеждане на надеждна, достъпна и сигурна енергия", написа в Екс говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс.

Въпросният закон от ерата на Студената война е предназначен за стимулиране на производството в сектори, свързани с националната сигурност.

Скокът в цените на горивата в САЩ доведе до ръст на цените на цял набор от стоки и услуги, от самолетни билети и наеми на жилища до торове и хранителни стоки, отбелязва Ройтерс.