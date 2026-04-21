ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина 81-годишният мъж, ударен от камион във Вели...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22704432 www.24chasa.bg

Мъж уби туристка и рани още четирима в Мексико, после се самоуби

1668
Теотиуакан Снимка: Уикипедия

Канадска туристка беше убита, а още четирима бяха ранени в археологическия обект на пирамидите в Теотиуакан - една от основните туристически атракции в Мексико. Въоръженият нападател откри огън по тях, а след това се самоуби, съобщиха властите. 

Сред четиримата ранени по време на стрелбата са двама колумбийци, една рускиня и още една канадка, посочи Кристобал Кастаседа, министърът на сигурността на щата Мексико, където се намират пирамидите, пише БТА. 

Още двама души са били ранени вследствие на "падания", уточни министерството в изявление.

"Това, което се случи днес в Теотиуакан, ни причинява дълбока болка. Изразявам най-искрената си солидарност с пострадалите и техните семейства. В контакт сме с посолството на Канада", коментира в Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, която разпореди разследване на случая.

Федералните власти са открили "огнестрелно оръжие, нож и боеприпаси" на мястото, където са изпратени служители на полицията и Националната гвардия, гласи съобщение на федералния кабинет по сигурността.

Теотиуакан се намира на около 50 километра от столицата на Мексико, откъдето всеки ден тръгват екскурзии за местни и чуждестранни туристи.

С пирамидите на Слънцето и Луната и Алеята на мъртвите, Теотиуакан е най-важният паметник от класическия доиспански период, достигнал своя разцвет в долината на Мексико между I и VII век.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)