ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22704724 www.24chasa.bg

Самолет кацна извънредно в Истанбул - на борда починал цигулар от световно ниво

снимка: @ruswar, Х

Самолет, летящ от Санкт Петербург за Истанбул, кацна извънредно в Румъния, а малко по-късно стана ясно, че на борда е починал един от световноизвестните цигулари, съобщи ТАСС.

Сергей Щадлер е цигулар-виртуоз, а от 13 години бе и главен диригент на Симфоничния оркестър на Санкт Петербург.

Той е смятан за един от най-значимите представители на руската цигулкова школа от края на XX и началото на XXI век, като е първият музикант, на когото е позволено да свири публично на легендарната цигулка на Паганини — „Il Cannone" (произведена от Гуарнери дел Джезу).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

