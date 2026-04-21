Самолет кацна извънредно в Истанбул - на борда починал цигулар от световно ниво

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет, летящ от Санкт Петербург за Истанбул, кацна извънредно в Румъния, а малко по-късно стана ясно, че на борда е починал един от световноизвестните цигулари, съобщи ТАСС.

Сергей Щадлер е цигулар-виртуоз, а от 13 години бе и главен диригент на Симфоничния оркестър на Санкт Петербург.

Той е смятан за един от най-значимите представители на руската цигулкова школа от края на XX и началото на XXI век, като е първият музикант, на когото е позволено да свири публично на легендарната цигулка на Паганини — „Il Cannone" (произведена от Гуарнери дел Джезу).