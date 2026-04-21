Оставят в ареста петима от 11 задържани на антиправителствен протест в Тирана

Петима от 11 задържани на антиправителствен протест в Тирана, организиран от основната опозиционна Демократическа партия на Албания на 17 април, остават в ареста, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря". На останалите шестима е определена мярката за неотклонение „подписка", пише БТА.

На почти всички протестни шествия, организирани от Демократическата партия, сградата на албанското правителство беше нападана с пиротехнически средства, което срещаше съпротива от полицията, след което някои от присъстващите биваха арестувани, а впоследствие освобождавани, отбелязва медията. По информация на портала това е първият път в рамките на провелите се в последните месеци шест големи антиправителствени протеста на демократите, в който Съдът в Тирана оставя в ареста задържани.

Албанската прокуратура също така е изпратила в съда доказателства, включително видеа, от полицията във връзка с арестуваните, у много от които са установени чанти с подготвени коктейли „Молотов".

На протеста на 17 април лицата, които първи започнаха да хвърлят коктейли „Молотов" по институционални сгради, бяха задържани след незабавна намеса на полицията, информира още „Шчиптаря".

Петимата души, които остават в ареста, са изправени пред обвинения в нарушаване на обществените ред и спокойствие, незаконно притежание на взривни оръжия и боеприпаси и съпротива срещу служител на реда.

В последните месеци Демократическата партия на Албания, ръководена от бившия албански президент и премиер Сали Бериша, и нейните съюзници организират чести протести с искане за оставка на правителството на социалиста Еди Рама, за сформиране на преходен (технически) кабинет и за провеждане на свободни избори. Причина за протестите станаха твърдения от страна на демократите, че гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година са били манипулирани. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.