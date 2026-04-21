Унгария ще арестува Нетаняху, ако влезе в страната

Петер Мадяр заяви, че ще спре оттеглянето на страната от Международния наказателен съд (МНС), съобщи Sky news. Запазването на членството означава, че издирваните от организацията лица могат да бъдат арестувани, ако влязат в Унгария.

Мадяр обяви намерението си с предупреждение към израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на брифинг той обяви, че е „изяснил това" на Нетаняху, който е издирван за предполагаеми военни престъпления в Газа от 2024 г.

Орбан обяви решението си да се оттегли от МНС миналата година, отчасти поради несъгласието си със заповедта за арест на израелския си колега. То трябваше да влезе в сила на 2 юни, с което Унгария щеше да стане единствената страна от ЕС, която не признава юрисдикцията на съда. Лидерът на дясноцентристката партия „Тиса" - Мадяр, обаче заяви, че екипът му е разгледал този въпрос и оттеглянето ще бъде спряно, съобщи Нова телевизия.

„Вярвам, че ако страната е член на Международния наказателен съд и лице, издирвано от съда, влезе на наша територия, тогава това лице трябва да бъде задържано", добави той, визирайки Нетаняху.