Пожар избухна след силна експлозия в ТЕЦ Букурещ-Запад (Видео)

Пожар избухна след силна експлозия в топлоелектрическата централа Букурещ-Запад, съобщи Диджи 24. Засегнати са три трансформатора. Огънят е потушен като в момента се прави оценка на щетите и се взимат необходимите технически мерки. Не се съобщава за пострадали, пише БТА.

Пламъците са се разгорели в понеделник вечерта, като спад на електрическото напрежение е бил усетен за кратко към 23:30 ч. местно (и българско) време в някои зони на румънската столица.

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви, че електроснабдяването в Букурещ няма да бъде засегнато, но допълни, че над две хиляди жилищни блока в сектори 1, 5 и 6 на румънската столица са останали без топла вода.

Днес сутринта от Електроцентрали Букурещ (ELCEN) излязоха с прессъобщение, в което посочиха, че по първоначални оценки причината за пожара е била повреда в 6-киловолтова станция на топлоцентралата. Те допълниха, че аварията няма да засегне потребителите на електоенергия, както и че са в ход мерки, които да гарантират непрекъснатостта на топлоснабдяването. Според прессъобщението засегнатите трансформатори са два.

От Електроцентрали Букурещ информираха, че при пожара в станцията е бил повреден панелът за управление на постояннотоковото напрежение, който захранва системите за електрическа защита. Това е довело до деактивиране на електрическите защити и, „косвено до каскадно разпространение на повредата към 6-киловолтовата станция за общо обслужване и към двата трансформатора (...), където също са възникнали пожари", се посочва в прессъобщението.