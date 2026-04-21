Хванаха шофьор с отнета книжка да кара в Каблешков...

Европол откри 45 украински деца, отведени насила в лагери и психиатрчни клиники в Русия

1284
Европол Снимка: Архив

Европол  идентифицира 45 украински деца, отведени насила в окупираните територии на Украйна, както и в Русия или в Беларус

Част от тях са осиновени от руски граждани, а други са в лагери за превъзпитание или в психиатрични заведения, предава БТА.

Действията на Европол, заедно с Нидерландия, бяха  предприети на 16 и 17 април. Събрана е информация за общо 45 деца, като тя е споделена с украинските власти.

По инициативата за идентифицирането на децата са работили заедно 40 експерти от 18 страни, Международния наказателен съд и неправителствени организации.

Съставени са 45 доклада, съдържащи ценна информация, която може потенциално да доведе до намирането на децата.

Беларуската държавна телевизия съобщи, че наскоро властите са изпратили група деца, наскоро докарани от окупираните територии на Украйна, да участват в занимания на беларуски военни, като например учения за евакуация при пожар.

