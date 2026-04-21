Утре се решава за осигуряването на 90 млрд. евро заем за Украйна

Кая Калас

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване утре да бъде одобрено последното решение за отпускането на 90 млрд. евро заем за Украйна. Утре очакваме добро решение, каза тя пред журналисти в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри, цитирана от БТА.

Калас изрази надежда прекратяването на огъня в Иран да продължи до намирането на дипломатическо решение. Тя поясни, че освен иранската ядрена програма, има опасения също от ракетната програма на Техеран и участието на иранските власти в хибридни и кибератаки, както и подкрепата им за Русия. По нейните думи свободното корабоплаване не може да бъде заместено с плащането на такси за преминаване на Ормузкия проток.

Тя отбеляза, че днес външните министри от ЕС ще изслушат ливанския премиер за обстановката в региона. Ще обсъдим как можем да помогнем, добави Калас.

