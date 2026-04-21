Иран ще отговори решително на всяко подновяване на бойните действия

Иранските въоръжени сили са готови да дадат "незабавен и решителен отговор" на всяко подновяване на бойните действия от страна на противника, каза високопоставен ирански командир, цитиран от полуофициалната агенция Тасним, предава БТА.

Али Абдолахи, началник на "Хатам ал Анбия" (Централния щаб на иранските въоръжени сили), каза, че Техеран запазва надмощието си във военната област, включително в управлението на Ормузкия проток, и няма да позволи на президента на САЩ да "създава фалшиви наративи за ситуацията на терен".

Двуседмичното спиране на огъня между Иран и САЩ се очаква да изтече утре. Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението и предприеха действия за затягане на контрола над корабоплаването в Залива, отбелязва Ройтерс.