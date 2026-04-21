ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22705713 www.24chasa.bg

КМГ: Министерството на търговията коментира проекта за изменение на Закона за киберсигурността на ЕС

КМГ

720
Снимка: Китайска медийна група

На 17 април Министерството на търговията официално представи пред Европейската комисия своите коментари по проекта за изменение на Закона за киберсигурността на ЕС, като изрази сериозната загриженост и официалната позиция на Китай.

Китайската страна счита, че под претекста за киберсигурността и безопасността на веригите за доставки проектът въвежда изключително субективен и произволен фактор за „нетехнически риск", особено като определя списък с „държави, пораждащи опасения за киберсигурността" и „доставчици с висок риск". Проектът също така изключва изцяло от съответните вериги за доставки на ЕС държавите и доставчиците, включени в списъка. Засегнати са 18 сектора, сред които енергетика, транспорт и ИКТ. Това е типичен пример за политизиране и превръщане на икономическите и търговските въпроси във въпроси на сигурността, подчерта Министерството.

Китай ще следи отблизо развитието на законопроекта и е готов да води диалог с европейската страна по този въпрос. Ако ЕС настоява да приеме закона в този му вид и да третира китайските компании дискриминационно, Пекин ще бъде принуден да предприеме съответни ответни мерки. Китай се надява европейската страна да не подценява твърдата решимост на страната да защити националните си интереси и законните права на предприятията си, както и да предотврати влошаването на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

